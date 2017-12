Los Angeles Galaxy se vinga de 'cai-cai' com meme dançante

Ninguém suporta um jogador cai-cai. Se, às vezes, não suportamos nem quando ele é do nosso próprio time, imagina um rival que provoca a expulsão de um outro. No último domingo, o Los Angeles Galaxy foi derrotado por 1 a 0 pelo Portland Timbers, em casa, com gol de Diego Chará. Mas o gol nem foi o motivo da raiva do Galaxy sobre o atacante colombiano, mas sim outros dois lances ainda no primeiro tempo, de Chará e David Guzmán.

Aos 31 minutos, Chará se adiantou sobre Jelle Van Damme, de Los Angeles, e, antes mesmo de ser tocado pelo adversário, se jogou no chão de maneira escandalosa, simulou uma falta e ainda causou o primeiro cartão amarelo do belga. Três minutos depois, Guzmán fez a mesma coisa, também com Van Damme, que mais uma vez recebeu o cartão e acabou sendo expulso.

Ao final da partida, o Los Angeles Galaxy resolveu adaptar um meme para as duas atuações pavorosas dos atacantes adversários, e o resultado foi muito melhor do que o esperado.

DIEGO CHARÁ AOS 31'

DAVID GUZMÁN AOS 34'

RESPOSTA DO GALAXY