'Loucura' da torcida foi fundamental para eu vir para o Palmeiras, revela Borja

O atacante Migue Borja mal chegou ao Palmeiras, mas já é um dos jogadores mais queridos do atual elenco. Também, pudera! O colombiano foi fundamental na conquista da Libertadores no ano passado com a camisa do Atlético Nacional e tudo que a torcida mais quer é que ele repita a dose e dê o desejado título continental para o alviverde paulista.

E essa "loucura" da torcida foi fundamental para que o artilheiro escolhesse o Palmeiras. "Os torcedores estavam me enlouquecendo, me escreviam todos os dias. Foi algo que me influenciou muito", disse ele, em entrevista ao Esporte Espetacular, da TV Globo, deixando claro que, financeiramente, a proposta de um time chinês que recebeu era mais vantajosa.

Mas se a torcida já "pirava" no atacante antes mesmo dele ser contratado, quando ele foi anunciado, então, a "Borja mania" aumentou: "A recepção no aeroporto foi algo impressionante. Estou tentando devolver todo esse apoio", disse ele, que já balançou as redes duas vezes com a camisa do Palmeiras.

Questionado sobre sua adaptação ao Brasil, ele disse que o futebol daqui possui uma característica muito marcante, o que dificulta a vida dos estrangeiros: "Achei o futebol brasileiro muito rápido. Na Colômbia é mais pausado, mais tranquilo", completou.