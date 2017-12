Luan Santana fará filme sobre o Corinthians, com participação de Basílio

O cantor Luan Santana assinou contrato para protagonizar um filme sobre o Corinthians, revelou a colunista do jornal Folha de S. Paulo, Mônica Bérgamo, nesta quarta-feira. De acordo com o texto, o artista de 26 anos vai atuar como um jogador fictício de futebol chamado Jorge na produção realizada pela HT Brothers Filmes. O filme contará com a participação do ídolo alvinegro Basílio, autor do gol da final do Campeonato Paulista de 1977, responsável por tirar o Corinthians de uma fila de 23 anos sem títulos.

Na música, Luan Santana segue fazendo sucesso. Seu último single, "Acordado o Prédio", acaba de chegar ao top do "Hot 100 Brasil, da Billboard. A faixa foi a mais ouvida do Brasil na última semana e já ganhou uma versão eletrônica em parceria como DJ Wao.