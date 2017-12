Luana Piovani conta que saiu do Twitter por ameaças de morte de corintianos

A atriz Luana Piovani diz que deixou o Twitter, em 2013, por ter sofrido ameaças de morte de torcedores corintianos, na rede social. Na ocasião, Piovani "tirou uma onda" com time por conta da eliminação da equipe da Copa Libertadores.

Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Piovani revela: "me c... toda". Saí do Twitter. Preciso dizer que me c… toda quando a torcida do Corinthians ficou me ameaçando de morte. Falei: ‘ferrou’. Fechei minha lojinha no Twitter, saí", afirmou, bem humorada.

No post de 2013, a atriz referiu-se aos corintianos como "imundos".

Agora, questionada se tinha medo dos haters, ela contou: "Muito fácil ser corajoso atrás do computador. Não tenho medo deles não", comentou. "Eu não tenho medo desde que me blindei".