Lucas agradece a Lugano na despedida e torcida pede: 'volta para casa'

A despedida de Lugano do São Paulo, neste domingo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, no empate contra o Bahia (e que deixou a equipe paulista sem vaga para a Libertadores-2018), emocionou não só o elenco tricolor e a torcida, mas também outros ex-companheiros de equipe.

+ Ademir da Guia provoca Corinthians: 'Futebol não começou nos anos 90'

+ CR7 lança hotéis de luxo com marca própria e som de torcida nos corredores

+ Jô é primeiro corintiano artilheiro do Brasileirão; veja marcas do atacante

Caso de Lucas Moura, que tuitou em agradecimento por tudo que o uruguaio fez "com a nossa camisa" - o que fez a torcida do São Paulo imediatamente reagir, pedindo a sua volta:

Um líder, um guerreiro que conquistou os maiores títulos do São Paulo e principalmente o respeito e admiração da torcida tricolor. Você merece todas as homenagens, por toda luta, entrega e garra com a nossa camisa tão amada. Obrigado @DiegoLuganoOk. DEUS te abençoe! — Lucas Moura (@LucasMoura7) 4 de dezembro de 2017

"Um líder, um guerreiro que conquistou os maiores títulos do São Paulo e, principalmente, o respeito e admiração da torcida tricolor. Você merece todas as homenagens por toda a luta, entrega e garra com a nossa camisa tão amada. Obrigado, Diego Lugano. Deus te abençoe!", tuitou Lucas.

O meia aparentemente está com cada vez mais espaço no PSG, pois o treinador Unai Emery não o vem relacionando para as últimas partidas (Lucas está fora do jogo contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões). E a torcida do São Paulo aproveitou a deixa para pedir que ele "volte para casa". Confira algumas das reações:

Vc tmb pode vencer uma Libertadores e mundial em estamos em sua espera — Sávio (@SavioFonseca10) 4 de dezembro de 2017

venha ser feliz, aqui no @SaoPauloFC monstro! venha ser ídolo no Tricolor do Morumbi @CitouTricolor — Gilson Oliveira (@Oigilsom) 4 de dezembro de 2017

Volta a nação tricolor sente sua falta pra crl,vem reencontrar seu futebol e colocar o São Paulo na briga por títulos dnv — Matheus Oliveira (@Teus_oliveira01) 4 de dezembro de 2017

E vc poderia voltar para o SPFC né Lucas. Estamos prescisando muito... — Henrique (@drhenriquesilva) 4 de dezembro de 2017

Volta pra cá, Lucas! Se voltar vai arrebentar aqui e depois voltar pra Europa ainda mais valorizado! — Maia (@maia_setc) 4 de dezembro de 2017