Lucas alcança recorde histórico no PSG: 'Quero deixar meu nome aqui'

O meia-atacante Lucas Moura atingiu mais uma marca incrível pelo Paris Saint-Germain. No clube desde a temporada 2012/2013, o camisa 7 alcançou 215 jogos com a camisa do clube no último fim de semana, na vitória sobre o Guingamp por 4 a 0 e se igualou a Raí como o brasileiro com o maior número de partidas na história do clube parisiense.

Lucas chegou à França no final de 2012, após conquistar a Copa Sul-Americana pelo São Paulo em uma transferência de mais de R$ 100 milhões. Desde então, o brasileiro não parou de ganhar títulos pelo PSG. Ao longo deste período, Lucas faturou 14 troféus na Europa, entre eles o Campeonato Francês por quatro oportunidades. Além disso, marcou 42 gols e distribuiu 44 assistências para seus companheiros.

"Fico muito feliz e honrado de atingir uma marca como essa, de poder igualar um ídolo como o Raí, um jogador que sem dúvida marcou uma geração. Temos uma trajetória parecida e espero poder alcançar pelo menos uma parte do sucesso que ele atingiu. Estou construindo minha história a cada dia e quero deixar o meu nome no PSG", ressaltou o jogador, que assim como Raí, chegou ao clube de Paris após fazer sucesso com a camisa do São Paulo.

A atual temporada é a melhor de Lucas na França. Em 44 partidas, o meia-atacante marcou 16 gols, um recorde pessoal desde que chegou ao velho continente. Além disso, são oito assistências para gol.