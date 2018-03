Lucas desabafa sobre a falta de chance no PSG: 'Até hoje eu não entendo'

Lucas Moura pode estar em campo nesta quarta-feira no duelo do Tottenham contra a Juventus, na decisão pela vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Relacionado pelo técnico Mauricio Pochettino, o brasileiro não esconde a decepção pelas poucas oportunidades que teve no Paris Saint-Germain. "Até hoje eu não entendo", desabafou.

Em entrevista a France TV o meia-atacante disse não entender a falta de chances no clube francês mesmo vivendo um bom momento. "Eu tive minha melhor temporada no ano anterior, fui o segundo maior artilheiro, muitas assistências, o jogador mais utilizado, e de repente, a temporada começou sem que eu jogasse", comentou.

Com apenas seis jogos pelo PSG em seis meses, Lucas se mudou para Londres e passou a atuar com a camisa do Spurs. Tendo estreado dia 18 de fevereiro, o jogador já quase igualou sua participação em campo, tendo atuado em cinco partidas e anotado um gol pelo clube inglês.

Na partida de ida, em Turim, a Juve abriu dois gols de vantagem com menos de 10 minutos. O time de Lucas foi obrigado a ir para cima e buscou um empate heróico com com Harry Kane e Eriksen. Favorito, o Tottenham pode empatar por 0 a 0 ou 1 a 1. A Juventus, por outro lado, precisa vencer em Wembley.