Lucas Moura diz que casamento é o 'gol mais bonito de sua vida'

O clube dos jogadores solteiros está com mais um desfalque. Desta vez, o meia-atacante do Paris Saint-Germain, Lucas Moura, foi quem decidiu se casar. E mudou de lado. Na noite desta sexta-feira, o craque celebrou a união com Larissa Saad, em cerimônia realizada em São Paulo.

Durante entrevista para o portal da Globo, Lucas Moura comentou sobre o importante momento de sua vida. "É uma emoção diferente de tudo que já senti, um turbilhão de emoções. Nunca transpirei tanto na minha vida, nem em uma final de campeonato. Estou há uma semana sem dormir, inquieto e ansioso. Sem dúvida nenhuma é o gol mais bonito da minha vida."