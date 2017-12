Lucas Lima aparece de dread e é zoado por colega: 'Filho do Bob Marley'

Se recuperando de um problema muscular, o meia Lucas Lima segue em tratamento no departamento médico do Santos. Mas mesmo fora do time, o jogador ganhou destaque na internet.

Nesta sexta-feira, o camisa 10 alvinegro resolveu mudar e apareceu no CT Rei Pelé de visual novo, ostentado alguns dreadlocks no cabelo. A novidade surpreendeu os companheiros de clube. O zagueiro Cleber, por exemplo, não perdeu tempo para zoar o amigo.

"É o filho do Bob Marley. Daqui a pouco, as fotos vão bombar nas redes. Com esse cabelo, falei para ele não ir à praia em um pôr do sol para não parecer outra coisa", declarou o defensor, segundo matéria do GloboEsporte.com.

Nas redes sociais, a recepção da maioria foi parecida, tirando uma com Lucas Lima. Inclusive, ele foi comparado com o DJ Pedro Qualy, da banda Haikaiss, que possui dreads muito maiores que os do jogador.

eu to só o lucas lima com dread — Chris Cornell ❤ (@willdelisto) 26 de maio de 2017

Que merda o lucas lima fez no cabelo mano kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ta horrivel — Vinicius S.S (@vinisassii) 26 de maio de 2017

E o lucas lima de dread kkkkkkkkkkkkkkkkkk — Ragnar 33 (@VhBoaventura) 26 de maio de 2017

@lucaslima Você precisa recuperar e voltar logo pra jogar. Tá sobrando tempo pra fazer bobagens... Kkk Tira isso.Tá feio. https://t.co/2370SXno0n — Christiane ✌MUNDIAIS (@Christianejlc) 26 de maio de 2017