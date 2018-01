Lucas Lima fala sobre 'jogar em estádio lotado' e internet não perdoa

Apresentado no Palmeiras nesta quarta-feira. O meia Lucas Lima rendeu comentários nas redes sociais após usar a frase "jogar em estádio lotado" durante a coletiva de imprensa.

Falando sobre as suas motivações para reforçar o elenco alviverde e sua relação com a torcida santista, o jogador afirmou:"Como eu falei, meu coração agora é verde, não vou ter muita relação com a torcida do Santos. Principalmente pelas redes sociais. Mas hoje não me importa. Vim pelo Palmeiras pela torcida, por jogar em estádio lotado, para ser feliz, ganhar títulos. Todos me receberam muito bem. Queria agradecer o carinho da torcida, me receberam muito bem. Claro que alguns ainda duvidam, mas espero conquistá-los dentro de campo".

Sobre a recepção no clube, Lucas Lima enfatizou a brincadeira do goleiro Fernando Prass: "O Prass falou que era rival e agora estou do mesmo lado. Isso é passado. Temos que juntar forças para fazer o Palmeiras vencer, isso é o mais importante", disse.

Veja a repercussão nas redes:

"JOGAR EM ESTÁDIO LOTADO" HAHAHAHAHAHAHA — PALMEIRASMILGRAU™ (@ParmeraMilGrau) 3 de janeiro de 2018

Pergunta: "Você falou que veio para jogar com o estádio lotado. Estádio lotado vai ser uma novidade pra você, né?" HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHA — Canal do Palmeiras (@Canal_Palmeiras) 3 de janeiro de 2018

finalmente lucas lima jogará em um estádio lotado — augusto daldosso (@guzrules) 3 de janeiro de 2018

Aê Lucas Lima, você conquistou minha torcida por você de vez, depois que eu ouvi a história de jogar em estádio lotado ???? — Carlitos Supertramp (@Supertramp_1992) 3 de janeiro de 2018

Lucas Lima:"Vim para o Palmeiras pra jogar em um estádio lotado"???????? — Geovanna-SEP?? (@Geovannadumont) 3 de janeiro de 2018

Bem-vindo ao maior campeão nacional, Lucas Lima! Agora você saberá como é jogador em um estádio lotado. Honre essa camisa e lute sem parar! #TaNoPorco ???? pic.twitter.com/ONezvgrVkk — SEPalmeirense (@SEPalmeirense) 3 de janeiro de 2018

Bomba: Lucas Lima cansa de jogar em estádio de lata de sardinha e agora jogará em um verdadeiro estadio lotado. pic.twitter.com/csVDhlC0vA — Maiale Pazzo ?? (@MaialePazzo) 3 de janeiro de 2018