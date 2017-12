Lucas Lima provoca Palmeiras e Gabriel Jesus com tuíte de carinhas

O meia do Santos Lucas Lima tuitou na noite de ontem, logo após a eliminação do Palmeiras da final do Campeonato Paulista, dois 'emoticons' - um deles o 'chorando de rir' e outro o 'desconfiado'. Conhecido pelas mensagens de provocação ao Palmeiras nos jogos decisivos, nos útlimos anos, Lima acabou apagando a postagem depois.

O fato é que as duas carinhas tuitadas por ele são exatamente iguais às tuitadas pelo ex-Palmeiras Gabriel Jesus, após a eliminação justamente do time de Lima, o Santos, diante da mesma Ponte Preta, há duas semanas. Hoje no Manchester City, Jesus garantiu, na época, que não foi uma alfinetada no Santos.

Provocação de Lima ou não, agora, a semelhança dos tuites logo foi notada pelos seguidores de ambos os atletas e também palmeirenses, que começaram a criticar o santista. "O Palmeiras deve ter maltratado seu time de infância, só pode ser trauma", tuitou um seguidor.

Até santistas resolveram "cornetar" Lima. "Provoca menos e joga mais", escreveu um torcedor.