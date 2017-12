Lucas Lima rebate provocação de santistas: 'Meu coração é verde!'

Lucas Lima com certeza não é o jogador com a melhor relação com torcedores, principalmente os de Santos e Palmeiras. Presente em um amistoso beneficente no interior de São Paulo no último sábado, 23, o jogador foi vaiado pelos presentes ao estádio.

O fato não passou batido por um perfil de torcedores do Santos, que publicou o vídeo das vaias com a legenda: "Lucas Lima sendo vaiado em jogo beneficente é o meu presente de Natal para vocês".

O próprio Lucas Lima retweetou o vídeo, rebatendo: "'Tô' nem aí! Meu coração é verde!"

Desde que Santos e Palmeiras passaram a disputar finais seguidas entre as temporadas de 2015 e 2016, Lucas Lima se tornou um dos jogadores mais odiados pelo palmeirenses por suas provocações nas redes sociais.

Ele, no entanto, entrou em atrito com os santistas durante a temporada de 2017, quando não foi tão bem e chegou a ser acusado de descompromissado pela torcida alvinegra.

Por ironia do destino, ele irá jogar pelo Palmeiras em 2018, e agora tenta apagar seu passado "anti" e quer conquistar o respeito dos palmeirenses. Em entrevista ao SporTV, Lucas Lima disse sentir que os torcedores do seu novo clube "têm muito carinho por ele". "Antes, era uma brincadeira, creio que nunca faltei com respeito. Naquela época, eles me zoaram muito, mas agora estou do lado deles e vou fazer o melhor por eles", afirmou.

LUCAS LIMA SENDO VAIADO EM JOGO BENEFICENTE É O MEU PRESENTE DE NATAL PARA VOCÊS. pic.twitter.com/fQl98tVZc3 — Sempre Santos (@narrasantos) 23 de dezembro de 2017