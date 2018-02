Lucas Moura veste filho com macacão do São Paulo e torcedores vão ao delírio

O atacante brasileiro Lucas Moura, que deixou o PSG para ser o principal reforço do Tottenham na temporada, levou a torcida do São Paulo ao delírio ao vestir o filho recém-nascido, Miguel, com um macacão do Tricolor.

A foto foi publicada no Instagram por Larissa Saad, mulher do jogador, e ganhou muitos elogios da torcida são-paulina. Moura, ídolo do São Paulo, atuou na equipe até 2013, onde anotou 33 gols em 128 jogos.

+ Pai de Neymar rebate Casagrande após críticas: 'Comportamento de abutre'

+ Palmeiras abre a Academia de Futebol para transmitir partida aos torcedores

+ Dupla trola Conte e tentar dar camisa autografada pelo rival Mourinho

Os torcedores curtiram a imagem por mais de 14 mil vezes e, claro, elogiaram o jogador e sua família.

"É para matar de tanta lindeza", escreveu uma torcedora. "Que família mais linda, olha a roupinha dele", afirmou outro. "Já nasceu muito sábio esse tricolorzinho lindo", disse um internauta.

Lucas Moura estreou nesta quarta-feira pelo Tottenham - jogou por poucos minutos no fim do empate por 2 a 2 contra a Juventus, da Itália, pela Liga dos Campeões, na casa adversária.