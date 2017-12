Lucas Pratto é submetido a cirurgia após fraturar o nariz em clássico

Ainda no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras, o atacante Lucas Pratto, do São Paulo, se chocou de cabeça com o zagueiro adversário Vitor Hugo e fraturou o nariz. O argentino deixou o campo sangrando e, imagens registradas na beira do campo minutos depois do incidente, mostravam o nariz do jogador torto.

De acordo com o presidente tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, conhecido como Leco, Lucas Pratto foi submetido a uma cirurgia para reparar a fratura na noite deste sábado, no Hospital do Coração, e deverá receber alta ainda no domingo.

Logo depois da partida, os médicos do São Paulo já tranquilizaram a torcida, dizendo que, apesar da fratura, o jogador já estaria disponível para a partida da próxima quarta-feira, contra o ABC, o segundo jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, como citado em matéria do Estadão.