Lucas 'troca de esporte' e vira embaixador do Mundial de Hóquei no Gelo

Um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain, Lucas Moura mudou de esporte nesta segunda-feira, mas não é nada definitivo. O brasileiro foi escolhido como o embaixador do Mundial de Hóquei no Gelo de 2017. Em evento embaixo da Torre Eiffel, o ex-são-paulino aprendeu alguns movimentos do novo esporte com os irmãos Sacha e Yorick Treille, ambos da seleção francesa da modalidade.

"Estou muito feliz com tudo que Paris pode oferecer. Agora é hora de outro grande esporte brilhar. Ser embaixador do Mundial de Hoquéi no Gelo também é uma forma de ser grato pela maneira com que esse país me acolheu", declarou Lucas. O Mundial de Hóquei no Gelo acontece entre os dias 5 e 21 de maio em Paris e Colônia, na Alemanha.