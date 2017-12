Lugano polemiza ao preferir Dunga a Tite e a criticar imprensa

Em participação ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, o uruguaio Diego Lugano, do São Paulo, polemizou ao ser perguntado se prefere Dunga ou Tite. "Me identifico com o Dunga pra caramba... por causa do caráter dele. A imagem da mudança do futebol brasileiro é quando, a partir do Dunga, o Brasil passa a ser respeitado. O melhor que o Tite tem, a parte mais forte, é que é um grande encantador de serpentes, porque tem todos vocês da imprensa adormecidos!", declarou o zagueiro, dando uma cutucada nos jornalistas.

Lugano também falou sobre as especulações de que Rogério Ceni seria o teinador do tricolor nas próximas temporadas. "Ele já foi o técnico do São Paulo por 15 anos. E se ele quiser e o São Paulo mudar o estatuto, ele é presidente... E por ser obcecado em qualquer coisa que faz, ele pode ser o melhor. E certeza que não precisa de nenhuma experiência antes". O programa com Diego Lugano vai ao ar na ESPN Brasil nesta terça-feira, às 21h30.