'Luis Enrique sempre brincava que eu não fazia gols', conta Sergi Roberto 

O sexto gol da vitória do Barcelona por 6 a 1 sobre o PSG, na última quarta-feira, foi especial. O feito de Sergi Roberto rendeu a classificação da equipe às quartas de final da Liga dos Campeões. Mas, quem pensa que o jogador estava familiarizado em balançar as redes está enganado, ele não havia marcado um gol sequer na temporada 2016/2017.

O ciclo sem gols fez com que Sergi Roberto fosse alvo do próprio comandante do Barcelona. "Luis Enrique sempre brincava que eu não fazia gols. Que eu fazia no juvenil, mas agora não mais. Ele me lembrou na partida contra o Celta, quando eu fiquei com o controle da bola dentro da área e me dizia que era uma questão de fé, de acreditar", contou Sergi Roberto, como mostra o Uol.

Após marcar o gol decisivo da partida, Sergi Roberto comemora a nova fase. Além de receber elogios dos companheiros de equipe, em especial do brasileiro Neymar, que chegou a revelar que tinha dito ao parceiro que ele marcaria um gol, o jogador também ganhou o rótulo de 'herói' e estampou as manchetes dos principais jornais, como Mundo Deportivo e Sport.