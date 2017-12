Luis Fabiano canta funk em sua homenagem: 'Fabuloso chegou'

Ainda sem data para estrear pelo Vasco da Gama, Luis Fabiano chegou com moral no clube e já tem até música em sua homenagem. Na última segunda-feira, o atacante recebeu no treino o torcedor e cantor MC Charles Trem Bala, que apresentou o funk dedicado ao jogador.

O "Funk do Fabuloso" foi cantado pelo próprio atleta que parece ter aprovado a homenagem, já que compartilhou a canção em seu Instagram. “O caô só começou. O Fabuloso chegou”, diz trecho da música.

Luis Fabiano vem treinando normalmente no Vasco, mas uma decisão sobre a data de sua estreia depende do técnico Cristóvão Borges. O próximo jogo do Vasco é na quinta, pela Copa do Brasil contra o Vitória da Bahia, no estádio São Januário.