Luis Suárez faz homenagem a Lugano em rede social; confira

Diego Lugano encerrou sua carreira profissional no futebol em dezembro de 2017, mas o zagueiro ainda recebe homenagens. Desta vez, Luis Suárez falou sobre o jogador.

"Orgulhoso por ter compartilhado com você tantos anos na seleção. Sempre vou ser agradecido a você por tudo o que me ensinou como pessoa e como jogador. Obrigado por ter esse compromisso e essa paixão, que sempre serão exemplos. Parabéns por toda a sua trajetória, que foi incrível. Obrigado, capitão! Um grande abraço", escreveu Suárez em seu perfil oficial do Instagram.

Fora dos gramados, Lugano foi assumiu nesta terça-feira (30). o cargo de superintendente de relações institucionais do São Paulo.

Veja o post original: