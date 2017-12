Lukaku produz vídeo com Pogba para celebrar chegada ao Manchester; assista

Os parceiros Lukaku e Pogba agora vão jogar juntos no Manchester United - o primeiro foi contratado numa transação que pode chegar aos R$ 336 milhões. Ambos, que são amigos de longa data, produziram e postaram um vídeo no YouTube que viralizou rapidamente neste domingo.

No vídeo, que você pode assistir abaixo, Pogba aparece relaxando em sua casa de luxo no momento em que Lukaku aparece e conta que fechou com o Manchester - ele foi contratado para substituir Ibrahimovic.

Simulando estar surpreso, o francês diz que não entendeu, pede para o amigo repetir, quando os dois dão "aquele" aperto de mão e até ensaiam uma dancinha no final, com direito a trilha sonora. No Instagram, Pogba ainda legendou o vídeo: "vejo você amanhã no treino".

Parceiros de longa data, os dois já até postaram vídeo jogando basquete juntos e são famosos pelas "gracinhas" nas redes sociais.

Assista: