Lula se compara a Messi e CR7 e recebe resposta de Doria: 'Prefiro ser Neymar'

João Doria respondeu por meio de um tuíte um comentário do ex-presidente Lula que reclamava dos ataques do prefeito de São Paulo. "Lula disse que quer ser o Messi, argentino e branco. Eu prefiro ser Neymar, brasileiro e negro", respondeu João Doria, em sua conta no Twitter nesta sexta-feira, 18.

A resposta foi dada depois de um entrevista de Lula a uma rádio de Salvador, em que ele afirmou que Doria tem um papel a seguir e se comparou aos dois melhores jogadores de futebol do mundo na atualidade: Messi e Cristiano Ronaldo.

"O papel dele (Doria) é o seguinte: eu vou atacar o Messi ou Mascherano no Barcelona? Vai no Messi! Vou atacar o Sergio Ramos ou Cristiano Ronaldo no Real Madrid?", questionou o ex-presidente, que iniciou na quinta-feira, 17, visita a 25 municípios nos nove Estados do Nordeste, num evento batizado de "Caravana da Esperança".