Prefeitura cobra e Lusa terá que pagar R$ 779 mil em taxas de trânsito à CET

A Portuguesa de Desportos está devendo R$ 779 mil à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O valor é relativo a taxas cobradas pela empresa municipal de trânsito relativas a operações de trânsito nos dias de jogos que a equipe fez em seu estádio, o Canindé.

Uma lei municipal de 2005 obriga os promotores de eventos particulares, como jogos de futebol, a quitarem essas taxas junto da Prefeitura. Recentemente, a Portuguesa realizou um leião de parte da área onde seu estádio está localizado, mas não houve lances.

A Portuguesa, passadas três rodadas, amarga a última colocação do grupo A13 do Campeonato Brasileiro da Série D, com uma vitória e duas derrotas. Na tarde de domingo, a Lusa foi superada pelo Villa Nova-MG, fora de casa, pelo placar de 2 a 1, pela terceira rodada. O próximo jogo da Lusa será diante do próprio Villa Nova-MG, na sexta-feira, no Canindé.

A CET, segundo o Globoesporte.com, também quer receber os valores devidos de outros grandes clubes. Corinthians, Palmeiras e São Paulo, juntos, foram acionados na Justiça para recolher R$ 2,4 milhões por conta de jogos em seus respectivos estádios.

Assim como a Lusa, outros clubes de São Paulo também foram acionados na Justiça. Segundo a CET, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, somados, devem cerca de R$ 24 milhões à companhia.