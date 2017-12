Lyon processa torcedor de 15 anos que invadiu campo e tirou selfie com jogadores

No último dia 19 de fevereiro, o Lyon conseguiu uma improvável virada sobre o Dijon e derrotou o rival por 4 a 2, em casa. Na comemoração do gol derradeiro, um torcedor de 15 anos invadiu o gramado e conseguiu tirar uma selfie com Alexander Lacazette e Memphis Depay. Mas, o momento que parecia ser de felicidade, foi transformado em pesadelo.

Segundo a emissora BT Sports, do Reino Unido, o próprio Lyon decidiu processar o menino pelo ato e, provavelmente, o caso terminará em um tribunal. O jornalista francês Juliens Laurens comentou de forma irônica a decisão do clube durante o programa European Football Show: "Acho que é preciso tirar os hooligans dos estádios".

OL: «Ma famille m'a pris pour un fou», sourit l'auteur d'un selfie déjà culte en plein match https://t.co/5uvGBpNgBf pic.twitter.com/7UdSWfPNA1 — 20 Minutes Lyon (@20minuteslyon) 21 de fevereiro de 2017

E continou: "Esse garoto tem apenas 15 anos. Ele queria celebrar com os heróis Memphis Depay e Alexandre Lacazete depois que marcaram o quarto gol contra o Dijon, semana passada. Então, ele correu no campo e tirou uma selfie e o Lyon o levará para o tribunal, o estão processando. Ele disse 'estava tão feliz, que não me toquei' e agora terá uma audiência com o clube".

À agência de notícias AFP, um representante do Lyon declarou que a diretoria "fez uma reclamação com o princípio de dissuadir (as pessoas de invadir o campo) e manter a segurança de todos".