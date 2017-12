Má pontaria de brasileiro faz criança chorar no colo do pai durante jogo na Espanha

O atacante Deyverson não é muito conhecido no Brasil, mas é um dos principais jogadores do Alavés, que disputa a primeira divisão do Campeonato Espanhol. E no aquecimento para o jogo contra o Atletic Bilbao, no último fim de semana, ele se envolveu em um lance de puro azar e fez com que uma criança chorasse.

Enquanto treinava finalizações, um dos chutes de Deyverson atingiu o rosto de um pequeno torcedor do Athletic Bilbao. O garoto não se conteve e começou a chorar com a bolada e foi acudido pelo seu pai. Após ver o "estrago" que fez, o jogador brasileiro se dirigiu até o pequeno torcedor e pediu desculpas, dando um beijo no garoto, o que o fez ser aplaudido por grande parte da torcida presente ao estádio de San Mamés.

Assista ao vídeo: