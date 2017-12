Madonna deve se mudar para Portugal para filho jogar no Benfica

Uma das maiores cantoras de todos os tempos, Madonna parece estar de malas prontas para deixar os Estados Unidos e passar a viver em Portugal. Tudo isso por causa de seu filho David, que fez testes na categoria de base do Benfica e surpreendeu os olheiros. Assim, para ajudar na carreira do garoto de 11 anos, ela está sujeita a mudar sua vida.

"O David cumpriu recentemente uma semana de treinos no Benfica e o seu talento impressionou a todos. A Madonna está determinada em dar às suas crianças todas as oportunidades na vida e esta é vista como muito boa para deixar passar. Ela e a sua família vão se mudar para Portugal a tempo do início do novo ano escolar, em setembro", disse uma fonte ligada à cantora ao jornal Daily Mail, da Inglaterra.

Glorioso! Lisbon I had so much Fun! I cant wait to come back one day and unlock all of your secrets. Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em Mai 26, 2017 às 9:44 PDT

Nas últimas semanas, Madonna já exibia seu orgulho com o filho treinando no Benfica nas redes sociais e chegou a postar uma foto vestindo a camisa do clube. Será que o menino vai virar um craque?