Mãe de Danilo, da Chapecoense, publica foto com filho e agradece apoio

Uma das principais personagens da tragédia com o avião da Chapecoense foi a mãe do goleiro Danilo, dona Ilaídes Padilha. Após a morte do seu filho, ela se manteve forte e muitas vezes foi vista confortando torcedores e até mesmo jornalistas na Arena Condá. Na noite desta segunda-feira, ela publicou uma foto na qual seu filho aparece a consolando. Na legenda, dona Ilaídes agradece as mensagens de apoio e pede desculpas por não poder responder a todas.

"A todos meus filhos que abracei na Arena Condá, em Cianorte, no Paraná, no Brasil e no mundo!! Quero dizer que não estou ainda em condições de responder a todas as mensagens que recebo pois agora, graças a Deus, são muitas e não estou dando conta... Olhem para essa imagem, mães que estão com seus filhos desesperados, digam a eles que eu e o Danilo estamos cuidado deles. Estou implorando a Deus consolo e conforto para os corações de todos. Imploro a Deus também que o novo guerreiro que a Associação Chapecoense contratar seja igual ou melhor que o Danilo... Fiquem com Deus", escreveu Ilaídes.