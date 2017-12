Mãe de Júnior Tavares diz que prefere morrer a ver o filho jogando no Corinthians

A mãe do lateral-esquerdo Júnior Tavares, do São Paulo, Simone Tavares, se mostrou desolada com a possibilidade de ver o filho vestindo a camisa do Corinthians. Os times estariam conversando sobre uma possível transferência envolvendo também a ida do atacante Lucca para o clube tricolor.

No Instagram, a são-paulina disse que prefere morrer do que ver o filho jogando a favor da equipe rival. "Eu fui, sou e sempre serei contra qualquer negócio e acordo com a instituição Corinthians em relação ao elenco do nosso clube. E piora com quando o pivô se torna a figura do meu filho. Desgosto mesmo, falei e repito: prefiro morrer antes de vê-lo vestindo a camiseta do Corinthians."

A reação da mãe do atleta ganhou as redes, e o nome de Junior Tavares chegou a figurar entre os trending topics do Twitter durante parte da tarde desta quarta-feira. Selecionamos algumas reações. Confira:

Hoje eu estou tão pistola quanto a mãe do Junior Tavares no Instagram (mas eu gostei do textão, tia) pic.twitter.com/emAiMWVcu1 — Pedro Luis Cuenca (@pedroluiscuenca) 29 de novembro de 2017

A mãe do Júnior Tavares é a única pessoa capaz de salvar o Brasil — Caíque ¯\_(ツ)_/¯ (@CaiqueToledo) 29 de novembro de 2017

Mãe do Junior Tavares trabalha mais que situação e oposição do São Paulo juntos. — TRI! CÔ! VÔ! (@tricovo) 29 de novembro de 2017

A mãe do Júnior Tavares e o empresário do Pablo são a mesma pessoa? — 9 de área sin gol (@minhazarma) 29 de novembro de 2017

Mãe do Junior Tavares pistola com essa história de "Júnior x Lucca" KKKKKKKKKKKKKKKK Mas desta vez eu tô do lado dela. — Eu Amodeio o SPFC ❤ (@spfanaticas) 25 de novembro de 2017