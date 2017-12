Maior torneio de futebol infantil do Brasil acontece neste final de semana

O Go Cup, maior torneio de futebol infantil do Brasil, terá em sua 4ª edição um número recorde de participantes: são quase 3 mil crianças, cerca de 80 clubes e 214 equipes, representando 13 países do mundo inteiro. O evento terá partidas em Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, entre 9 e 14 de abril, e as finais serão no Estádio da Serrinha, em Goiânia, no dia 15.

Desde sua 1ª edição prezando pela organização, o Go Cup atrai equipes das cinco regiões do Brasil e de diversos países do mundo. Entre as equipes de camisas tradicionais estão Palmeiras, Santos, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, Grêmio, Cruzeiro e Sport. De fora virão Atlético de Madrid (Espanha), Benfica e Sporting (Portugal), Estudiantes (Argentina), Peñarol (Uruguai), Colo Colo (Chile), Alianza Lima (Peru), Atlético Nacional (Colômbia), Independiente Del Valle (Equador) e Toluca (México), entre outros.

Os torneios do Go Cup são disputados no formato de Futebol 7 e divididos em categorias em função da idade dos atletas, que vão do Sub 7 (para crianças nascidas em 2011 e 2010) ao Sub 12 (nascidos em 2006 e 2005). Atual campeão da categoria Sub 12, o Vasco terá neste ano uma das maiores delegações do Go Cup. O Gigante da Colina terá nada menos do que seis equipes participando, do Sub 7 ao Sub 12. "Prestigiamos o evento desde sua primeira edição. Em 2017 teremos nossa maior delegação no Go Cup e a expectativa por bons resultados é alta", afirma Marcelo Morais, diretor do departamento infanto-juvenil do clube, que complementa: "esperamos dar rodagem para nossos atletas para que possam ter um amadurecimento em termos de competição e competitividade".

"Também esperamos dar aos nossos pequenos atletas um ganho de diversidade cultural no convívio com pessoas de outras nacionalidades, então só temos a somar disputando o Go Cup com tantos jovens", ressalta Morais. Muito mais que um campeonato de futebol, o Go Cup é um evento para todos, de entretenimento familiar e são esperadas 50 mil pessoas no evento. Além do torneio para as crianças, haverão diversas atrações para os pais, familiares e amigos dos pequenos atletas. Para os adultos, o complexo terá um lounge com música ao vivo, além de um festival de food trucks.