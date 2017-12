Maior jogador de futsal da história, Falcão anuncia aposentadoria da Seleção

Famoso por seus dribles desconcertantes e gols de placa, o craque Falcão anunciou nesta sexta-feira que irá se aposentar da Seleção brasileira. O jogo de despedida será contra a Colômbia, no dia 26 de março, no Rio de Janeiro.

"Hoje recebi a convocação da Seleção Brasileira, e com muita dor no coração, anúncio que será minha última convocação oficial", disse o jogador, revelando que fará ainda mais uma partida de despedida no segundo semestre, em São Paulo.

Falcão já marcou 363 gols vestindo a amarelinha, e tem mais de 3 mil gols oficiais na carreira, de acordo com seus cálculos. No evento dos melhores do mundo da Fifa, realizado no início deste ano em Zurique, o brasileiro foi homenageado e recebeu o "Prêmio pela Carreira Espetacular", reconhecimento pelo desempenho que teve durante toda sua carreira dentro das quadras.