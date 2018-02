Maior jornal da Espanha: Neymar é 'um adolescente em eternas férias de verão'

Em matéria publicada nesta terça-feira, o El País fez duras críticas ao profissionalismo de Neymar. O periódico mais importante da espanha conta a vida festeira do craque, sempre rodeado de amigos, família, conhecido e curiosos. Desde os tempos do Barcelona, a análise considera que o atacante é também o primeiro atleta que, aos 25 anos, aspira se tornar o melhor jogador de futebol do planeta levando a vida como se fosse "um adolescente em perpétuas férias de verão".

+ Marcelo e Thiago Silva comentam sobre possível ida de Neymar ao Real Madrid

+ Caiu na net: Neymar publica foto sensualizando só de toalha; veja

+ De saia? Neymar, Bale e outros são homenageados em Carnavais europeus

Entre as histórias relatadas, Mascherano conta um episódio em que foi até sua casa, achando que ia conversar com o jogador em particular. Ao chegar lá, o argentino se deparou com uma multidão de amigos em um estado de contínua animação. Ele não perdeu a oportunidade e lançou uma advertência: “Se você fizer isso todos os dias, sua carreira se encurtará", conta o jornalista Diego Torres na matéria.

De acordo com a reportagem, Neymar manteve seu estilo de vida bagunceiro em Paris, mesmo com a difícil missão de transformar o PSG em um grande clube europeu sendo jogada nas suas costas. Um dos pontos de destaque é o desafio que aguarda o craque já nesta quarta-feira, quando o PSG encarara o Real Madrid no Santiago Bernabéu pelas oitavas de final da Champions League.

"Ele encara isso como se nada o preocupasse, ou como se fingisse que nada o preocupa. A jovialidade é imperativa. É sua regra não escrita e só adquire validade se pode exibi-la em público e, se possível, nas redes sociais."