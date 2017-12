Maior prostíbulo da Europa patrocina time de futebol feminino na França

O novo patrocinador da equipe de futebol feminino do FC Pollestres, da França, é pra lá de polêmico. Trata-se do maior prostíbulo da Espanha (e da Europa), o "Club Paradise", localizado na cidade de La Jonquera, na fronteira franco-espanhola, mesma região da sede da equipe. Em seu site a casa de entretenimento diz que lá os frequentadores podem "desfrutar da companhia das melhores senhoritas que você pode imaginar, em ambiente luxuoso".

O presidente do clube, Alain Clement, afirmou que suas jogadoras levaram o patrocinador "como uma piada" e ainda informou que o uniforme teria sido produzido há muito tempo. Numa partida no frio, o elenco precisou atuar de mangas compridas, e por isso as camisas foram usadas.

"Um dos diretores do Club Paradise nos deu os kits há alguns anos atrás, mas na semana passada não tivemos outra opção a não ser usá-las. As meninas precisavam de camisas de manga comprida, elas sabiam das camisas, ninguém impôs à elas", disse o cartola.

Em entrevista ao jornal France Bleu, o chefe do conselho de esportes da região, Robert Olive, criticou duramente o fato. "Eu não posso aceitar que uma equipe de futebol anuncie em suas camisas uma instituição que está a dez mil milhas de distância dos valores esportivos", detonou ele, ressaltando que o assunto "não é saudável".

Por outro lado, técnico da equipe, Gilles Pugnet, também fez coro em defesa dos uniformes e disse que poucos recursos são um problema no meio, protestando contra os críticos. "Ninguém tem ideia de como funcionam os clubes amadores, os políticos precisariam nos dar mais dinheiro. Somos um clube pequeno", declarou.

