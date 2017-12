Maioria dos torcedores de SP não conhece nenhum jogador do próprio time

A mesma pesquisa do instituto Datafolha que mediu os times com mais simpatizantes na capital paulista mostra que a maioria dos torcedores de Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos não sabe citar sequer um jogador que compõe o elenco de seus times.

Entre os simpatizantes de todos esses clubes, mais de 50%, em todas as torcidas, não conhecem os atletas das próprias equipes. E o desconhecimento é maior entre os são-paulinos - entre os quais o índice chega aos 60%.

Segundo o levantamento, divulgado pelo portal ESPN.com.br, os santistas têm um conhecimento ligeiramente superior dos atletas do time: "apenas" 49% admitiram não saber nenhum jogador da sua equipe.

Entre os corintianos, o índice chegou a 51% e, entre os palmeirenses, o total de torcedores que disseram não saber citar nenhum atleta do elenco foi de 59%.