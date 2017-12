Mais 2 golaços de falta fazem de Otero o Fera da 38ª rodada do Brasileirão

E nós já temos o vencedor da última enquete do Fera da rodada. E no último final de semana do Brasileirão, ele provou que é o melhor cobrador de faltas do País, com dois gols de falta. Você já deve saber de quem estamos falando: Romulo Otero, do Atlético-MG.

O venezuelano levou a enquete com 59% dos votos, superando com folga Apodi, da Chapecoense, com 23%, Jean Pyerre, 11%, e Ribamar, do Atlético-PR, com 7%.

Na vitória de virada por 4 a 3 sobre o Grêmio, o venezuelano acertou dois chutaços, cada um batido de uma maneira diferente.

No primeiro tempo, com o alvinegro perdendo por 2 a 1, ele bateu colocado uma cobrança da meia direita. Na segunda etapa, bateu de muito longo, ao estilo Cristiano Ronaldo, sem chances para o goleiro Grassi.

Aos 22 anos, Romulo Otero chegou a Belo Horizonte no meio do ano passado, emprestado do Huachipato, do Chile. No início desta temporada, o Atlético-MG resolveu adquirir o jogador em definitivo, firmando contrato até 2020.

Desde estreou pelo alvinegro, Otero já atuou em 70 partidas, anotou 11 gols e levantou um título, do Campeonato Mineiro de 2017.

Antes do Huachipato, o meia-atacante havia defendido o Caracas, clube pelo qual estreou profissionalmente e foi campeão venezuelano, em 2009/10, e da Copa da Venezuela, em 2013.

