Mais azarado do mundo? Alemão que perdeu a Copa volta a sofrer lesão grave

Que Marco Reus é um dos jogadores mais talentosos da atualidade, pouca gente tem dúvida. Ele, porém, também é um dos mais azarados de todos os tempos. O atacante do Boruddia Dortmund, titular da seleção alemã, possui um histórico de lesões bastante preocupante e, por causa disso, já ficou fora da Copa do Mundo de 2014, vencida pelo seu país e também da última Eurocopa.

E esse "azar" voltou a atacar. Nesta segunda-feira, seu clube confirmou que Reus sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado do joelho direito e ficará afastado dos gramados por "vários meses".

Ele se machucou durante a final da Copa da Alemanha, no último sábado, no Estádio Olímpico de Berlim. O Dortmund foi campeão ao derrotar o Eintracht Frankfurt. A contusão aconteceu durante a jogada anterior ao primeiro gol dos 'Aurinegros'. O atleta lançou Piszczek, que cruzou para Dembelé completar e fazer 1 a 0. Reus até tentou continuar jogando, mas foi substituído no intervalo.