Para técnico da Roma, Totti é 'Muhammed Ali do futebol' e 'mais lucrativo que banco'

Francesco Totti, mais uma vez, foi decisivo para a Roma. Nas quartas de final da Copa da Itália, a lenda marcou o gol da vitória romanista sobre o Cesena aos 52 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Extasiado pela classificação às semifinais, o técnico Luciano Spalletti se derreteu em elogios ao ídolo.

Na coletiva, o treinador declarou: "Nos treinos, com o filho dele, ou nas quartas da Copa da Itália, ele sempre procura o momento mágico. Ele é o Muhammed Ali do futebol, sempre busca o golpe do nocaute que ninguém consegue ver".

E ainda prosseguiu: "Com ele em campo, é uma boa ideia lhe dar a bola. Quanto mais dão a bola, mais ganham um retorno. Você ganha mais do Totti do que no banco. Ele é quem trouxe os fãs de volta do estacionamento para o estádio no ano passado".