Mais magro e sem clube, Adriano posta sua rotina nas redes sociais

Sem atuar profissionalmente desde 2016, Adriano Imperador tem dedicado mais do seu tempo às redes sociais. O atacante, que completa 36 anos ainda este mês, dedica suas postagens a sua família, amigos e muitos treinos. Malhação que tem dado resultado. Em uma selfie postada sem camisa seus fãs o parabenizam pelo foco e dedicação. Sem falar dos torcedores do São Paulo, Atlético Paranaense, Corinthians e, claro, do Flamengo, que pedem sua volta aos gramados.

E ai, imperador. Quando vou poder cantar que realmente o imperador voltou? — Mais Querido (@IMaisQuerido) 19 de janeiro de 2018

Fiquei sabendo que vc vai volta a jogar, vem pro Morumbi lá agora tem Itaipava — - Booy (@mlkfirmeza_) 8 de novembro de 2017

Em entrevista ao Pedro Bial em agosto do ano passado, Adriano admitiu que planeja voltar a jogar partidas oficiais em 2018. "Quero fazer por mim, quero mostrar que posso chegar até meu limite e, daí sim, dizer se dá ou não para continuar jogando", contou o Imperador.

