Mais um! CR7 supera rivais e ganha outro prêmio de melhor do mundo

Cristiano Ronaldo já pode aumentar sua coleção de prêmios. Nesta quinta-feira, o craque do Real Madrid voltou a superar Messi e Neymar ao ser eleito o melhor jogador do mundo, em premiação do Globe Soccer Awards, em Dubai.

O português não compareceu ao evento, mas fez questão fazer uma chamada de vídeo ao vivo agradecendo. Ao ser questionado sobre a quantidade de prêmios, o jogador brincou: "Não se preocupe, amigo. Eu tenho muito espaço (para os troféus)", disse.

"Para mim é um especial momento. Eu me sinto muito feliz por receber este prêmio. Quero agradecer meus companheiros, meu técnico, meu clube. Foi um ano incrível. Ganhamos muitos troféus coletivamente e também individualmente. Quero agradecer às pessoas que votaram em mim. No ano que vem, façam a mesma coisa", completou.

No mesmo evento, o Real Madrid também foi premiado como o melhor clube e Zidane eleito o melhor técnico.

Além dos principais rivais de Cristiano Ronaldo, os jogadores Buffon, Dybala, Mbappé e Sergio Ramos também concorreram ao prêmio.

Confira os premiados do Globe Soccer Awards:

Melhor jogador - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Melhor técnico - Zinédine Zidane (Real Madrid)

Melhor clube - Real Madrid

Prêmio pela carreira de jogador - Francesco Totti (ex-Roma e Itália)

Melhor técnico de seleção árabe - Héctor Cúper (Egito)

Melhor agente - Jorge Mendes

Prêmio pela carreira de treinador - Marcello Lippi (China e ex-Itália, Juventus, Inter de Milão e e outros)

Executivo de futebol do ano - Vadim Vasilyev (Monaco)

Prêmio pela carreira de jogador - Carles Puyol (ex-Barcelona e Espanha)

Melhor campeonato nacional - Campeonato Espanhol

Melhor seleção árabe - Arábia Saudita

Melhor árbitro - Felix Brych (Alemanha)

Prêmio de negócios do esporte - Ferran Soriano (CEO do Manchester City)