Mais um! Loco Abreu vai para o 26º time e pode entrar para o Livro dos Recordes

Aos 41 anos, o uruguaio Loco Abreu anunciou o seu 26º time da carreira. O jogador vai vestir a camisa do Audax Italiano (Chile) na próxima temporada. Segundo o clube chileno, o número é um recorde mundial.

+ Bem-vindo ao Galo! Ricardo Oliveira treina nas férias e recebe apoio

+ Jornal: Paulinho é a maior surpresa do Campeonato Espanhol no ano

+ PSG estabelece limite de peso extra para as festas de fim de ano

Loco Abreu assinou contrato por uma temporada e a nova camisa pode fazer com que o jogador seja reconhecido como o que defendeu mais clubes na carreira do futebol mundial e entre para o Guinness Book, o Livro dos Recordes. Ele superou a marca do ex-goleiro alemão Lutz Pfannenstiel, que era até agora o recordista único como maior andarilho do futebol, somando 25.

Outra curiosidade da contratação será a disputa na Sul-Americana. O atacante vai reecontrar um velho conhecido na primeira partida do torneio. O Audax Italiano, nova equipe do uruguaio, será rival do Botafogo na estreia.

Les informo que @audaxitaliano será mi próximo club para la temporada 2018 que tendremos por delante Liga,Copa Chile y Sudamericana siendo mi décima séptima participación con equipos a nivel @CONMEBOL,el 9 de enero comenzara la pretemporada,con mucha ilusión y sueños #forzaaudax pic.twitter.com/h1MbdJaftY — Loco13Abreu #52.601 (@loco13com) 26 de dezembro de 2017

Confira a lista completa dos times onde Loco Abreu já jogou:

Defensor Sporting (Uruguai)

San Lorenzo (Argentina)

Deportivo de La Coruña (Espanha)

Grêmio (Brasil)

Tecos (México)

Nacional (Uruguai)

Cruz Azul (México)

América (México)

Dorados (México)

Monterrey (México)

San Luis (México)

Tigres (México)

River Plate (Argentina)

Beitar (Israel)

Real Sociedad (Espanha)

Aris (Grécia)

Botafogo (Brasil)

Figueirense (Brasil)

Rosario Central (Argentina)

Aucas (Equador)

Sol de América (Paraguai)

Santa Tecla (El Salvador)

Bangu (Brasil)

Central Español (Uruguai)

Deportes Puerto Montt (Chile)