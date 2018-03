Mais um louco: Gilberto afirma que pretende conquistar corintianos

Na mira do Corinthians para reforçar o elenco desta temporada, Gilberto afirma que pretende conquistar a torcida do Corinthians e trazer bons resultados em campo para o clube.

+ Neymar lança 3ª edição do seu torneio amador, agora com categoria feminina

+ Brasileirão é o 3º torneio mais forte do mundo, atrás do Espanhol e Inglês

+ 'Falta de respeito': Cristiano Ronaldo quer receber como Messi e Neymar

Desde que a negociação foi relevada, a torcida alvinegra faz campanhas nas redes sociais contra a contratação do jogador. Tudo porque, os corintianos não perdoam Gilberto pelo fato dele ter recusado o clube em 2011, quando estava no Santa Cruz, negociou com o time paulista e estava muito próximo de ser contratado, quando optou defender o Internacional.

"Das decisões que tomei no futebol, a do Corinthians foi a que mais me arrependi até hoje de não ter ido. Caso concretize, vou ficar muito feliz. Vai ser um recomeço, porque esse ano foi bom, mas quero que 2018 seja melhor do que foi 2017", conta Gilberto em entrevista ao globoesporte.com.

Querendo uma nova chance no clube, ele não hesita em pedir o apoio da torcida. "Tenho visto, sim (as mensagens contrárias ao acerto com o Corinthians), e peço para os corintianos que não acreditam em mim agora: eu espero... espero não. Eu vou dar a volta por cima e vou conquistar todos. Vou dar a volta por cima do meu jeito, fazendo gols e trazendo felicidade. Se eu for para o Corinthians, com certeza vou ser mais um louco do bando", afirmou.

De acordo com a publicação do Estadão, o Corinthians já ofereceu um contrato de dois anos com salários que se encaixam dentro do que a diretoria aceita pagar.