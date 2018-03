Mais uma vez! Ônibus do CRB é atacado por torcedores do ASA

Mais uma vez a violência de torcidas assolou o futebol brasileiro na noite desta quarta-feira. Após a rodada do Campeonato Alagoano, o ônibus que conduzia o elenco do CRB-AL foi atacado por torcedores do ASA-AL pouco depois da saída do estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

O time de Maceió foi um visitante indigesto e venceu a partida, válida pela nona rodada da primeira fase, por 2 a 1, de virada. Após o jogo, o ônibus já estava a caminho da capital alagoana e havia ingressado na estrada AL-220, quando foi atacado por pedras e bombas, que quebraram janelas do veículo. Alguns jogadores, como o goleiro Edson Mardden e o zagueiro Ruan, foram atingidos por estilhaços e precisaram ser atendidos.

O CRB lamentou o ocorrido, afirmando se tratar da segunda vez que o ataque de torcedores do ASA acontece. Em um post nas redes sociais, o clube regatiano revelou ter sido atacado em 2017 da mesma forma pelos fãs do time rival em Arapiraca.

É o terceiro ato de violência entre torcidas que gera cenas lamentáveis no futebol brasileiro somente nesta semana. No domingo, pouco antes do clássico entre Corinthians e Santos, pelo Campeonato Paulista, torcedores santistas atacaram um corintiano em Itaquaquecetuba - ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Também nesta quarta-feira, uma confusão entre a torcida do Santa Cruz e a Polícia Militar de Pernambuco deixou 60 feridos no clássico diante do Sport, na Ilha do Retiro.