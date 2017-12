Dembelé erra embaixadinha e paga mico na apresentação ao Barça

As embaixadinhas fizeram mais uma vítima hoje: o francês Dembelé, jogador mais caro já contratado pelo Barcelona, e que custou 105 milhões de euros (ou R$ 388,9 milhões) ao clube catalão.

Após o brasileiro Paulinho, outra contratação recente, falhar nas suas embaixadinhas, foi a vez do francês "pagar mico" na frente de 17 mil torcedores, que estavam no Camp Nou.

Durante as embaixadinhas, ele acabou"furando". Depois, errou ao tentar simular um drible. De maneira pra lá de "marota", no entanto, o Barça divulgou um vídeo no qual os erros não podem ser vistos, por causa do enquadramento da câmera.

Um usuário do Twitter, no entanto, postou um vídeo mostrando a furada. Assista:

Veja o vídeo abaixo com as imagens oficiais (a partir do terceiro minuto):

Em julho, quem pagou o mico foi outro francês, Theo Hernández, do arquirrival Real Madrid. Contratado por 30 milhões de euros (R$ 111,5 milhões), após subir ao gramado com o uniforme merengue, ele tentou (apenas tentou mesmo) fazer algumas embaixadinhas, mas logo perdeu o controle da bola e teve que segurá-la com a mão para não passar mais vergonha.