Mala preta? Málaga leva mais de R$ 3 milhões por causa de derrota para o Real

Assim como era esperado, o Real Madrid venceu o Málaga e confirmou o título do Campeonato Espanhol. O time, que precisava apenas de um empate para ficar com a taça, não deu chances para zebra, graças a gols de Cristiano Ronaldo e Benzema. Porém, o resultado acabou sendo "bom para todo mundo", já que o Málaga, com a derrota, faturou 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 3 milhões e 600 mil.

Muita gente deve se questionar: mas como assim? O time perdeu e faturou uma fortuna? Sim, isso mesmo! E não é nenhum tipo de mala preta. O valor pago pelo Real se deve à transferência de Isco, contratado em 2013. Quando o meia trocou um time pelo outro, foi criada uma cláusula de que a equipe da capital teria que pagar 1 milhão de euros a cada título espanhol conquistado em que ele participasse. Como o Real não ficava com a taça desde 2012, é a primeira vez que a quantia é paga.

Outro fator que "ajudou" o Málaga a não se importar muito com a derrota é que Valencia e Celta, clubes que podiam o ultrapassar na tabela, já haviam tropeçado pela manhã, o que deixou o time azul com o 11º lugar garantido ao final do campeonato.