Maldita? Arena Corinthians responde provocações: 'Só se for para adversários'

Logo após a derrota para o Inter nos pênaltis e a eliminação na Copa do Brasil, inúmeras brincadeiras começaram a ser feitas com o Corinthians. Um dos alvos preferidos foi o estádio do clube, chamado de "maldito" por torcedores rivais, por causa das recentes eliminações da equipe jogando dentro de casa, como por exemplo contra o Guaraní do Paraguai na Libertadores de 2015 e contra o Audax no Campeonato Paulista de 2016. A brincadeira, porém, não foi bem aceita dentro do Corinthians e, através de seu Twitter oficial, a Arena "debochou" da fama.

"Em 98 jogos, são 69 vitórias, 22 empates e apenas 7 derrotas. Em 17 duelos de mata-mata, são 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É maldita sim, para os adversários. #AquiéCorinthians", postou, respondendo um questionamento feito pela ESPN em um de seus programas.

PIOR TIME DO MUNDO PROVOCA

Entre as brincadeiras com o "insucesso" do Corinthians dentro de seu estádio, uma em destaque chamou atenção. Ela foi feita pelo Íbis, time pernambucano conhecido como o "pior time do mundo" e com recorde de derrotas registrado até mesmo no Guinness Book. Famoso por provovar outros times, o Íbis "pediu" ao clube paulista para disputar uma partida na Arena.