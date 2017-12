Maluco? Dirigente vê Flamengo chegando no nível de Real Madrid e Barcelona

O bom momento vivido pelo Flamengo, que na última semana foi campeão carioca e é um dos favoritos ao título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, parece estar deixando todos empolgados dentro do clube. Tanto é que o vice-presidente Maurício Mattos mostrou todo o seu otimismo ao comparar a equipe carioca com alguns dos maiores clubes do mundo.

"O Flamengo vai ser potência mundial. Vejo Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique como nossos adversários", disse ele, ao globoesporte.com durante um evento solidário organizado pelo clube, garantindo ainda que apesar de já considerar o time bom, não fecha as portas para novas contratações no futuro: "O elenco não está fechado. Estamos de olho, sempre atentos ao mercado. A nossa filosofia é de que os melhores têm que jogar no Flamengo".

Coincidência ou não, por causa da contusão do astro Diego, a imprensa muito especula a chegada de Everton Ribeiro para o meio-campo da equipe. O jogador, atualmente nos Emirados Árabes, foi o grande destaque do Cruzeiro no bicampeõato brasileiro entre 2013 e 2014.