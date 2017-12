Lunático? Presidente de clube turco diz que não queria Messi 'nem de graça'

Mehmet Seyit Ozkan é presidente do modesto Altinordu, clube da terceira divisão turca. E ele ganhou as manchetes em todo o mundo nesta quarta-feira, ao dizer que, em nenhuma hipótese, contrataria Lionel Messi, craque do Barcelona e cinco vezes eleito o melhor jogador do mundo, para jogar em seu time.

"Mesmo se Messi quisesse jogar pelo Altinordu de graça, eu definitivamente o rejeitaria", afirmou. Porém, engana-se quem pensa que o turco é um fã ferrenho de Cristiano Ronaldo ou que ele é um verdadeiro louco e não reconhece o talento do argentino. É que a política do clube é de contar apenas com atletas turcos em seu elenco e nunca teve nenhum atleta estrangeiro, semelhante ao que faz o Athletic Bilbao na Espanha, contando apenas com jogadores nascidos no País Basco. "Eu acredito nos jovens turcos. Estou dando chances a eles", completou.