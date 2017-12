'Mambo No. 5': clube inglês muda número de jogador por causa de música

Um pequeno clube da quinta divisão inglesa, o Ebbsfleet United, mudou o número da camisa de um de seus jogadores, o lateral Yado Mambo, de 18 para 5 - tudo inspirado pelo sucesso 'Mambo No.5', música de Lou Bega que "explodiu" em 1998.

A equipe atendeu ao pedido feito incialmente por um torcedor, que fez um apelo no Twitter. Ele estava "inconformado" pelo fato de o atleta não vestir a camisa 5, por causa da música. "Como vocês tem um jogador chamado Mambo e ele não é o número 5?", escreveu o fã:

Imagine signing a player called Mambo and not giving him the number 5 shirt. Poor form from Ebbsfleet United. pic.twitter.com/ZFjVGlXRIV — Joe (@RedAndWhite11) 11 de novembro de 2017

Após a repercussão internacional e mais de 37 mil retuítes, e uma enxurrada de pedidos semelhantes de outros torcedores, a equipe resolveu atender ao pedido e lançou a camisa número 5 de Mambo. Um dos exemplares, com a assinatura do jogador, será leiloado em prol de uma fundação em apoio à luta contra o câncer de próstata no Reino Unido.

No site o clube ainda esclarece que a mudança oficial para jogos do número de Mambo ficará para a temporada que vem, já que neste ano o número 5 pertence a outro atleta.

Relembre o sucesso de Lou Bega que inspirou essa história do mundo do futebol: