Man. United se despede de Rooney com um golaço para cada temporada

Após 13 anos no Manchester United, Wayne Rooney anunciou seu retorno ao Everton, único outro clube que defendeu em sua carreira. Para marcar a despedida do craque, o time de Old Trafford publicou dois vídeos com momentos marcantes da passagem do atacante pela equipe.

No primeiro deles, o United conta a história de Rooney no clube através de lances históricos dele, como tabelas com Cristiano Ronaldo, gols em competições europeias e os títulos que conquistou.

No segundo, os 13 anos que ele passou pelo Manchester são registrados por 13 golaços, um para cada temporada.

Com 253 gols, Wayne Rooney é o maior artilheiro da história do Manchester. Além disso, é o sexto jogador com mais partidas pelo clube, com 559. Comprado do Everton em 2004, o atacante conquistou um Mundial de Clubes (2008), uma Liga dos Campeões (2007/08), uma Liga Europa (2016/17), cinco campeonatos ingleses (2006/07, 07/08, 08/09, 10/11, 12/13), uma Copa da Inglaterra (2015/16), três copas da liga (2005/06, 09/10, 16/17).