Mancha Alviverde monta mesa de coletiva para cobrar jogadores e dirigentes

A Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, realizou neste sábado um protesto em frente ao CT do clube. O objetivo da manifestação era cobrar sobre a postura e rendimento de alguns jogadores e obter explicações sobre decisões do diretor de futebol do clube Alexandre Mattos. Os cerca de cem manifestantes também destacaram que a conquista da Copa Libertadores é obrigação para o clube.

Os torcedores montaram uma mesa simulando uma coletiva de imprensa para entrevistar Mattos, mas o plano foi vetado pelo presidente Maurício Galiotte. Com a negativa da coletiva, um dos membros da torcida fez um pronunciamento em que cobrou comprometimento do elenco.