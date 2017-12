Manchester City lança documentário contando história de Gabriel Jesus

O Manchester City publicou em sua página oficial o documentário Gabriel Jesus: Made in Brazil, que conta em português a história do jogador. O vídeo de 24 minutos mostra toda a trajetória dele, desde seu início nos campos de terra, sua passagem pelas categorias de base e do profissional do Palmeiras, até ser contratado pelo clube inglês.

Personagens fundamentais na carreira do atacante, como a sua mãe Vera Lúcia e seu primeiro treinador Mamede contam alguns detalhes dos seus primeiros passos. Entre os entrevistados, aparecem ainda os jogadores Robinho e Elano, que vestiram a camisa do Manchester City. Técnicos durante sua passagem pelo Palmeiras, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira e Cuca, também dão seus depoimentos sobre o jogador.

O vídeo é acompanhado ainda de um texto que conta mais detalhes sobre sua curta, mas vencedora carreira. Em 2014, Gabriel quebrou o recorde de gols do Campeonato Paulista sub-17, balançando as redes 37 vezes em 22 jogos. Com a camisa do Verdão foi campeão brasileiro e chegou a Seleção, conquistando o ouro olímpico inédito na Olimpíada do Rio de Janeiro.