Manchester City mostra novo vestiário inspirado em Guerra nas Estrelas

O Manchester City divulgou algumas fotos do recém-renovado interior do Etihad Stadium, sua arena em Manchester, que será inaugurada no próximo compromisso da equipe no Campeonato Inglês, diante do Everton.

As imagens chamam a atenção pelo requinte e detalhes futuristas. O vestiário, por exemplo, tem os chuveiros dispostos em fila em um ambiente cortado por duas luzes de neon roxas, que remetem aos sabres de luz utilizados pelos personagens da franquia.

Já um outro salão, que tem o logo da equipe gravado no piso, lembra alguns ambientes da Casa Branca, sede do governo norte-americano.

Confira mais imagens: